Após suspensão, Artur reforça o Bahia contra o Grêmio

Do Rio de Janeiro, onde perdeu para o Fluminense por 2x0, o elenco do Bahia seguirá direto para Porto Alegre, na segunda-feira (14), quando foca as atenções no Grêmio. O Esquadrão visita a equipe gaúcha na quarta-feira (16), às 19h15, na Arena do Grêmio.

Para a partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão, o técnico Roger Machado poderá contar com o atacante Artur, que volta ao time após cumprir suspensão. Machucados, os laterais Moisés e Nino Paraíba seguem fora.

Na segunda e terça-feira (15), o elenco do Bahia treina no CT do Internacional.