Após suspensão, Fiocruz retoma produção de vacinas contra a covid

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) retomou nesta terça-feira (25) a produção da vacina Oxford/AstraZeneca no Brasil. A fabricação havia sido suspensa no último dia 21 pela falta do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) necessário para os imunizantes.

Uma nova remessa de IFA chegou da China no sábado (22), suficiente para produzir mais de 12 milhões de doses, diz a Fiocruz. Isso vai garantir o cumprimento do calendário até a terceira semana de junho.

O Instituto Butantan, que suspendeu a fabricação da Coronavac pelo mesmo motivo em 14 de maio, deve receber ainda hoje mais 3 mil litros de insumo, o que vai permitir produção de 5 milhões de doses da sua vacina.

Essas são as duas únicas vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, com produção no Brasil. Também usada no país, a Pfizer é importada dos EUA e já chega pronta.

Ritmo de produção

A fundação produz cerca de 1 milhão de doses da vacina por dia. Em comunicado, a Fiocruz havia informado que não havia previsão de que a interrupção fosse impactar as entregas futuras. "O cronograma de entregas permanece semanal, sempre às sextas-feiras, conforme pactuado com o Ministério da Saúde, seguindo a logística de distribuição definida pela pasta", diz a instituição.