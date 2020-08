Após TAC, clínica retoma marcação de consultas e exames gratuitos 

Já estão sendo agendadas as consultas e exames médicos oferecidos gratuitamente para a população de Salvador em cumprimento a acordo feito entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia e a Clínica Seta, localizada no 4º piso do Shopping Piedade. O termo de ajuste de conduta (TAC) prevê a oferta de 25 exames de eletrocardiograma e 25 consultas com clínico geral na unidade privada de saúde. Os atendimentos começam a partir da próxima quinta-feira (20), de 12h às 20h, e precisam ser agendados previamente por telefone.

Os pacientes interessados devem marcar os exames ou as consultas pelo telefone (71) 2107-1288 e levar RG, CPF e, no caso de exame, uma solicitação médica. No decorrer do ano, serão oferecidos atendimentos nas áreas de clínica geral, mastologia, ginecologia e ortopedia, além de exames de eletrocardiograma e densitometria óssea.

Com a reabertura dos shoppings em Salvador, a clínica Seta volta a prestar os atendimentos gratuitos à sociedade, que ficaram suspensos por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. Os atendimentos foram garantidos após a Seta firmar um termo de ajuste de conduta (TAC) com o MPT, que investigou a empresa e constatou que havia irregularidades na contratação de profissionais médicos. A clínica vai prestar um total de 600 atendimentos gratuitos para a sociedade por um ano.

No TAC, a clínica se comprometeu, ainda, a corrigir as irregularidades e contratar os médicos em regime de CLT e não mais como pessoa jurídica. Em função do tempo em que a Seta contratou os profissionais de forma irregular, a procuradora do trabalho Larissa Amorim, responsável pelo inquérito, concluiu que a clínica teria de indenizar a sociedade por danos morais coletivos, o que foi viabilizado através da oferta de serviços gratuitos.