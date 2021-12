Após ter camisa vazada, Vitória irá rescindir contrato com fornecedora

O Vitória terá um novo fornecedor de material esportivo para a temporada 2022. O contrato com a Bomache, empresa até então responsável por confeccionar os itens do Leão, será rescindido nos próximos dias. O anúncio foi feito pelo próprio presidente em exercício do clube, Fábio Mota, um dia após o vazamento do novo uniforme rubro-negro.

Na manhã de quarta-feira (15), o site da Negô, que é a marca própria do Leão, 'lançou' as camisas da coleção 2022, antes mesmo de um anúncio oficial. Somente no início da noite que veio a divulgação dos modelos por parte do Vitória.

"Nós estamos, até no máximo segunda-feira, fazendo, de forma amigável, a rescisão do nosso contrato com a Bomache. A marca Negô é do Vitória. A Bomache tem os direitos de produzir a camisa. Essa camisa já estava pronta e autorizada. Quando nós chegamos aqui, já encontramos esse contrato. Discordamos de uma série de coisa, mas não vou e nem quero entrar em detalhes", disse Fábio, em entrevista coletiva na quinta-feira (16).

"Só tenho a dizer que estamos rescindindo, de forma amigável, com a Bomache. Na próxima semana, marcamos uma coletiva para anunciar a nova empresa que fabricará a marca Negô para o Vitória", completou.

A versão comercializada no site é a rubro-negra, com linhas vermelhas e pretas. Há as opções juvenil e feminina, por R$ 229,90 cada, e masculina, por R$ 239,90. Segundo Fábio, a negociação com o novo fornecedor envolve valores mais baixos.

"Essa negociação [valores] que a gente está com o novo fornecedor e deve apresentar na próxima semana. A ideia e a linha é por aí [preços populares]. Mas, com contrato atual, não temos o que fazer. Já encontramos o contrato, já está assinado e a gente não tem como descumprir ele. O novo contrato é de responsabilidade nossa. Estamos discutindo, negociando e vamos apresentar na próxima semana o novo fabricante da camisa Negô do Vitória", informou.

O presidente em exercício confirmou que o modelo permanecerá o mesmo do que já está sendo vendido. Também adiantou que o clube está planejando uma loja própria,

"Estamos negociando para que tenha uma loja que seja, efetivamente, do Vitória. O que temos certeza é que temos o fabricante novo da camisa. Ou seja, a marca Negô é nossa, a camisa é essa, mas não será mais fabricada pela Bomache pois, depois de muita discussão, de forma amigável, estamos fazendo essa destituição de contrato. O modelo é esse, a marca é essa, só vai mudar o fabricante".