Após Tiago Ramos, mãe de Neymar passa fim de semana romântico com novo namorado

Nadine Gonçalves, conhecida por ser a mãe de Neymar, está com um novo amor. Ela passou um fim de semana romântico ao lado do namorado do muso fitness Rafael Talamask, de 36 anos, em uma pousada em Paraty, no interior do Rio de Janeiro, informou o jornal Extra.

A pousada onde estiveram é luxuosa. Conta com hidromassagem e piscina privativa na varanda da suíte. A diária pode chegar a R$ 3.500, segundo informações do site da pousada.

Quem também esteve por lá foi David Brazil, amigo do muso fitness. Ele até compartilhou imagens dele recebendo o café da manhã na cama, em sua página na web. "Só faltou o boy", brincou David.

Rafael passou a ficar mais conhecido em 2018, quando fez amizade com David e começou a frequentar a casa do promoter, no Rio. Foi através de David que ele conheceu Nadine.