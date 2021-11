Após tiroteio com um morto, policiamento é reforçado no Candeal

Um dia após um tiroteio que deixou uma pessoa morta e quatro baleadas, a Polícia Militar reforçou o policiamento no Candeal, em Salvador, nesta segunda-feira (1). Uma das vítimas já voltou para casa, mas, com medo, preferiu não comentar o caso.

Os moradores contaram que José Nilton Menezes dos Santos, 37 anos, estava bebendo em um barraca, próximo ao cruzamento entre as Ruas Sol Nascente e Francisca Romana, quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta. O crime aconteceu no domingo (31), por volta das 16h. O criminoso passou a primeira vez, observou a vítima e fez o retorno.

"Ele [vítima] percebeu e correu, mas o bandido sacou a arma e atirou. Ele conseguiu correr, mas foi baleado e caiu mais à frente. O cara [assassino] continuou atirando mesmo depois dele já ter caído e depois foi embora", disse uma testemunha.

Moradores contaram que o evento poderia ter sido pior se tivesse acontecido um pouco antes, porque o crime ocorreu próximo a um local onde é comercializado feijão todos os domingos, mas o evento já tinha terminado. Quatro pessoas que estavam na rua no momento do atentado, algumas jogando dominó, foram baleadas.

Uma das vítimas foi atingida no braço e já está em casa. O homem está usando uma tipoia, mas, assustado, não quis comentar o caso. O irmão dele também foi um dos feridos. Além deles, duas mulheres foram atingidas.

"A gente está assustado porque não é de ter essas coisas no Candeal. Já vimos situações de assalto, mas tiroteio em plena luz do dia é novidade", contou um idoso.

Os moradores não souberam informar detalhes sobre o homem que morreu. As manchas de sangue ainda estão no local e uma câmera instalada na esquina pode ajudar nas investigações. O endereço e o horário do sepultamento não foram divulgados.

Na manhã desta segunda-feira, policiais militares revistaram suspeitos no início da rua, enquanto três viaturas faziam o policiamento no local onde houve o crime. O comércio abriu e os moradores saíram de casa. Apesar do susto o bairro segue a rotina.