Após três dias, corpos de homem e adolescente são achados na Chapada

Os corpos de Gleisy Kelly Santos Rocha e Rian Cruz dos Santos, desaparecidos desde o sábado (13), foram encontrados em uma região de mata no povoado de Lago Preta, em Itaetê, na Chapadada Diamantina, na terça-feira (15).

Os dois foram passear de cavalo e não voltaram mais. Desde então, familiares e amigos procuravam por eles.

Os corpos foram achados em uma cova rasa no alto de um morro na região. Eles tinham sinais de espancamento, as mãos amarradas para trás e estavam enterrados. Não foi informado qual a relação entre as duas vítimas.

Um familiar de um deles achou os corpos depois de encontrar os cavalos amarrados a uma árvore próxima.

O caso é investigado pela delegacia da cidade. Ainda não há suspeita de quem cometeu o crime.