Após três dias, cratera no Politeama é coberta com estrutura provisória e pista é liberada

Após três dias com o trânsito congestionado na Rua Politeama de Cima, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) cobriu, nesta sexta-feira (22), a cratera que estava no local desde terça (19). O órgão informou que colocou uma chapa de metal provisória no buraco até que o conserto definitivo seja feito.

Os ônibus do transporte público de Salvador que estavam impedidos de ter acesso ao bairro do Politeama por conta da cratera já podem passar pela via. A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) informou que o buraco na rua que prejudicava o acesso de veículos de grande porte ao bairro foi causada devido ao rompimento/quebra de uma tampa de poço de visita, pertencente à uma concessionária de telefonia, provedora de serviços privados.

Segundo a pasta, estes dispositivos possuem manutenção exclusiva, sem encargo para a administração municipal. "Foi promovido o isolamento (sinalização) do local como medida de segurança, aguardando que a empresa responsável efetue a reposição do tampão, pois o mesmo possui diâmetro/padrão diferente dos dispositivos que são operados pela Seman (drenagem)", destacou a Seman por meio de nota.

A Claro, empresa de telefonia responsável pelo conserto da cratera foi procurada, mas não respondeu até esta publicação.