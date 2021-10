Após três meses preso, Justiça do Ceará autoriza soltura de DJ Ivis

Após três meses de reclusão, Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, teve o pedido de liberdade aceito pela Justiça cearense. De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), a Vara Única de Eusébio proferiu decisão de soltura do artista, mas o alvará de soltura ainda não foi expedido.

Ivis está preso preventivamente desde o dia 14 de julho, três dias após a divulgação dos vídeos em que aparece agredindo sua ex-esposa, a arquiteta Pamella Holanda.

Ele é investigado pelo crime de lesão corporal, além de ameaça e injúria. Imagens que mostram uma das agressões sofridas por ela vieram a público dias antes da prisão.

