Após treta, Thelma não cita Marcela como possível amiga fora do BBB20

Parece que acabou a amizade entre a campeã do Big Brother Brasil 20, Thelma Assis, e a ginecologista Marcela McGowan. Após ser coroada a vencedora do grande prêmio do reality show e dar adeus ao confinamento, a médica anestesiologista comentou sobre quais relações queria manter no 'mundo real' e não citou o nome da (ex?) amiga.

"Tomaria uma cerveja com o Babu agora! Vou levar pra vida a relação com a Manu, a Rafa e a Gabi também. Com os demais, fica só o respeito. Já tenho amigos suficientes aqui fora", disparou, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo.

Durante os primeiros dias do BBB20, Thelma e Marcela formaram uma grande amizade, juntamente com a advogada Gizelly Bicalho. Porém, após um tempo - principalmente, com a entrada de Daniel e Ivy, vindos da Casa de Vidro - as duas foram se afastando.

A amizade das duas já tinha passado por um estranhamento na madrugada de segunda (27) para terça (28), pouco após a anestesiologista se tornar campeã do programa. Em bate-papo com Ana Clara e Fernanda Keulla no Multishow, ela foi questionada sobre a ginecologista e desabafou: "Amiga, cê levantou uma bandeira feminista e aí me troca pelo primeiro boy que aparece".

Sobre o R$ 1,5 milhão que ganhou como vencedora do BBB20, Thelma disse que não pretende gastá-lo neste momento de pandemia do novo coronavírus. "Meu maior sonho é comprar um apartamento, o que eu moro hoje inclusive, mas acho que a melhor decisão agora é investir esse dinheiro e só gastar lá na frente quando eu tiver alguns frutos desse investimento", falou, para a Folha de São Paulo.

Outro sonho dela é desfilar no Carnaval do Rio e de Recife, como convidada - já é passista da Mocidade Alegre, de São Paulo. "Estou superaberta. Claro que vou continuar representando a Mocidade, mas estudarei novas propostas. Até o ano que vem, espero que não tenha mais pandemia".

Thelma também comentou sobre os ataques preconceituosos que sofreu nas redes sociais, enquanto estava no confinamento. "Racismo é crime e a gente corre atrás dos nossos direitos. Não vou perder meu tempo rebatendo racismo na internet. Vou curtir minha vitória e depois vou brigar na Justiça".