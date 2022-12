Após vencer 'guerra' com Bolsonaro por concessão, Globo quebra o protocolo no JN

O contrato de concessão da TV Globo foi renovado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) após uma "queda de braço". Para noticiar o fato, a emissora quebrou o protocolo no Jornal Nacional desta terça-feira (20) ao mencionar as concorrentes Bandeirantes, em Minas Gerais, e da Record, em São Paulo.

A empresa dos Marinho tem como política ignorar a concorrência, abrindo exceções apenas em situações de interesse público, editorial ou jornalístico.

"A Secretaria Geral da Presidência da República divulgou nota agora à noite informando que o presidente Jair Bolsonaro editou decreto renovando a concessão da TV Globo por mais de 15 anos no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, no Distrito Federal e em Pernambuco", explicou a jornalista Ana Paula Araújo, âncora do telejornal.

"Segundo a secretaria, o processo de renovação seguiu os ritos previstos no decreto que regulamenta os serviços de radiodifusão, que contém uma série de requisitos que devem ser cumpridos pelos interessados", acrescentou Ana Paula.

"Foram renovadas também as concessões da TV Bandeirantes, em Minas Gerais, e da Record, em São Paulo. De acordo com o artigo 223, da Constituição, os processos serão agora enviados por mensagem presidencial ao Congresso Nacional para análise e deliberação", concluiu ela.