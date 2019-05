Após vencer na estreia, Bahia tenta mudar panorama no Brasileirão

O triunfo sobre o Corinthians, por 3x2, na abertura do Brasileirão, foi um bom cartão de visitas do tricolor no Brasileirão. Em busca de uma temporada segura, o Esquadrão tem em 2019 a chance de mudar um panorama recorrente nas últimas temporadas na Série A.



Na era dos pontos corridos, o Bahia costuma começar mal o Brasileirão e só consegue se recuperar na reta final. Prova disso é de que o triunfo sobre o Corinthians foi apenas o segundo do tricolor em estreias desde 2003, ano em que o campeonato passou a ser disputado no atual formato. Antes disso, o clube só havia conquistado os três pontos na largada em 2017, quando goleou o Athletico-PR por 6x2, na Fonte Nova.

Também em 2017, quando somou 50 pontos e atingiu sua maior pontuação em uma edição do Brasileirão, o tricolor fez 23 pontos durante o primeiro turno e outros 27 na reta final.

Excluindo os anos em que o Bahia acabou rebaixado, a sina se repetiu em 2012 e 2013. Em 2012, por exemplo, o Esquadrão terminou o primeiro turno com apenas três triunfos e 17 pontos. Já na segunda etapa, o time conseguiu uma arrancada. Foram 11 triunfos e um total de 30 pontos que fizeram o clube se livrar da degola e ainda pegar uma vaga na Copa Sul-Americana.

O único ano que foge à regra aconteceu na temporada passada. Na campanha que terminou com a melhor colocação do clube na era dos pontos corridos, mas com 48 pontos, o Esquadrão somou 25 no primeiro turno e outros 23 na reta final.



Diante do Botafogo, nesta quinta-feira (2), às 20h, no Engenhão, no Rio de Janeiro, além de tentar somar pontos, o Bahia tem o objetivo de quebrar uma escrita. Na era dos pontos corridos, o clube nunca conseguiu dois triunfos seguidos na largada do Brasileirão.

“Brasileirão é sempre difícil. É final cada jogo. Temos que encarar cada jogo como final. Temos que continuar com a mesma pegada para conseguir os triunfos nos jogos”, afirmou o atacante Rogério, autor de um gol por cobertura no triunfo sobre o Corinthians.

reencontro

Por falar em Botafogo e triunfos, tem um jogador do Bahia que tem razões suficientes para entrar em campo mais motivado diante do clube alvinegro carioca.

Pelo segundo jogo seguido no Brasileirão, Moisés vai enfrentar um ex-clube. Contra o Corinthians, o lateral se saiu bem e quase marcou um gol. A bomba de fora da área passou pelo goleiro Cássio, mas explodiu na trave. Agora, ele espera ter mais sorte contra os cariocas e fazer valer a “lei do ex” no Rio de Janeiro.

“Até comentei com colegas meus, o Gregore também comentou comigo. Bom rever meus ex-companheiros de trabalho. Que possa enfrentar o Botafogo e também triunfar em cima deles”, afirmou ele, confiante.

Ontem, o Bahia voltou aos treinos, mas os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na estreia fizeram apenas academia e fisioterapia no Fazendão. O restante do elenco foi para o campo e fez um trabalho sob o comando de Roger Machado.

No Engenhão, o treinador vai ter a volta do volante Douglas Augusto e pode ganhar o reforço do goleiro Douglas, recuperado de lesão.