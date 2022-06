Após vencer Operário, Bahia ganha reforço para enfrentar a Chape

Depois de bater o Operário por 1x0, no último sábado (11), e voltar a vencer fora de casa, o Bahia mira agora o confronto com a Chapecoense, nesta terça-feira (14), às 19h, na Fonte Nova. Para o duelo, o técnico Guto Ferreira tem pelo menos um reforço garantido.

O volante Patrick volta a ficar à disposição do treinador depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada passada. Titular absoluto do tricolor, Patrick deve retomar a condição de titular. A dúvida é se ele vai entrar no lugar de Emerson Santos ou de Lucas Mugni.

Por outro lado, Guto ainda não tem garantida as presenças de Rezende e Marco Antônio. A dupla está em recuperação de lesões na coxa e dificilmente será liberada pelo departamento médico do Esquadrão.

Nesta segunda-feira (13), o elenco tricolor realizará o último treino antes da partida. A expectativa é de que a Fonte Nova receba bom público diante da Chape. Cerca de 20 mil ingressos já foram garantidos pelos tricolores.