App da carteira de vacinação de Salvador passa a ter validade nacional e internacional

A partir desta sexta-feira (17), o aplicativo Carteira de Vacinação Digital, de Salvador, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital baiana, passa a ter validade nacional e internacional para os soteropolitanos que estiverem fora da cidade, do estado ou até do país e precisarem comprovar sua imunização contra a covid-19.

Uma validação que vem do Ministério da Saúde para substituir temporariamente o ConecteSus, plataforma do ministério que tem informações sobre a vacinação e está fora do ar desde um ataque esse mês.

Segundo Ariovaldo Borges Júnior, coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação da SMS, no entanto, a expectativa é que essa validação possa ser definitiva. “Isso é o ministério que escolhe, mas entendemos que eles podem manter validação pelos dois, diversificando a forma de comprovar a vacinação. É a nossa expectativa”, diz.

Ainda de acordo com o coordenador, o app foi criado para facilitar o acesso do cidadão à carteira vacinal. “Como o app está integrado à nossa rede, a atualização da carteira é feita de forma imediata. Pelo ConecteSus, às vezes demora dois ou três dias para chegar essa informação. Pro soteropolitano, é mais rápido e agiliza a vida”, afirma Ariovaldo.

Além da velocidade, o app é gratuito e pode ser baixado na App Store para quem tem iPhone e nas lojas da Play Store para quem tem Android. Quem quiser, também pode acessar pelo computador através do site e emitir um QR Code em PDF ou imprimir sua carteirinha de vacinação.

O aplicativo só foi incluído como comprovante válido nacional e internacionalmente por cumprir critérios de segurança, como fala Ariovaldo. "Ele segue as normas de proteção geral de dados desde o seu desenvolvimento e tem as mesmas informações que vai para a base federal. Nossa conexão dentro de um sistema integrado possibilitou validar a carteira porque são bases convergentes, com as mesmas informações", afirma.

Até agora, de acordo com a SMS, o aplicativo tem mais de 300 mil downloads.