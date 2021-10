App ‘Passaporte da Vacina’, da prefeitura de Salvador, é lançado para iOS

O aplicativo ‘Passaporte da Vacina’ lançado pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde, já está disponível para os soteropolitanos que usam iOS. O app otimiza a Carteira de Vacinação Digital (CVD) em Salvador, com uma versão melhorada, chegando com correções de bugs e upgrade de performance para dar mais conforto aos usuários.

“O uso desse serviço poderá ser exigido para acessar eventos, restaurantes e estabelecimentos. Para evitar transtornos, é recomendado que os soteropolitanos façam a adesão para circular livremente nos espaços. Nessa ferramenta é possível checar se o cidadão já tomou a vacina contra o vírus e comprovar em qual das doses está imunizado”, explica Ariovaldo Borges Júnior, coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação da SMS.

O app pode ser baixado de graça através da loja da Apple Store para os cidadãos que possuem iPhone e nas lojas da Play Store para quem tem Android. Quem quiser também pode acessar pelo computador através do site e emitir um QR Code em PDF ou imprimir sua carteirinha de vacinação.

Já no primeiro acesso aparecerá a carteira de vacinação digital, com o estado atual da imunização do cidadão. Os status são: Sem registro de doses; parcialmente vacinado (apenas uma dose); parcialmente vacinado – em vermelho (para quem está com a segunda dose em atraso); totalmente vacinado (para quem completou o esquema vacinal). O passaporte da vacina também detalha quando o cidadão tomou as doses e qual o tipo do imunizante.