App vai permitir que população solicite serviços à prefeitura de Salvador

Um aplicativo que vai permitir que a população solicite serviços públicos usando o celular está quase pronto. O ouvidor-geral da Prefeitura, Humberto Viana, afirmou durante a Lavagem do Bonfim que o app, batizado de Fala Salvador, está em fase final de desenvolvimento.

"A gente quer lançar o aplicativo até fevereiro. Através dele, será possível solicitar ações de manutenção da cidade, a exemplo de tapa-buraco, iluminação, poda de árvore, reparo de escadarias, limpeza e capinação, por exemplo", explicou.

O lançamento será feito em parceria com a Secretaria Municipal de Gestão (Semge) e terá versões para iOS e Android. "O cidadão vai poder tirar fotos do problema e solicitar o serviço de manutenção. Ele poderá, por exemplo, tirar a foto de um buraco e pedir o reparo via celular, sem precisar ligar para o 156. Será tão fácil de usar quanto o CittaMobi, da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), por exemplo", comparou.

Atualmente, o Fala Salvador atende cerca de três mil pessoas por dia, através do telefone 156. Com o app, as pessoas não precisarão mais fazer a ligação.