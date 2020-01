Apple investindo nos fones

Os ganhos da Apple apenas com a venda de fones AirPod já garantem à empresa mais faturamento do que a junção dos ganhos da Oi, Eletrobras e Renner. A venda mundial de AirPods representou 10% das entradas na empresa americana em 2019, com 60 milhões de unidades vendidas que trouxeram para o caixa cerca de 12 bilhões de dólares.

Esse ganho tornou o produto tão relevante para a empresa que o AirPod ganhou além de uma segunda geração, vendida por 200 dólares, cerca do dobro da anterior, uma versão “premium”, o AirPod Pro, que custa US$ 250. Fala-se também que em breve deve sair um AirPod com uma variação do sistema operacional iOS já embarcado, fazendo o fone operar de forma independente, sem a necessidade de conexão com um Smartphone.

Mais inteligência nas salas de games

Jogos online conectam milhares de pessoas todos os dias. Nas salas os jogadores interagem conversando, por áudio e às vezes por vídeo e também mandando mensagens. É aí que reside o maior receio dos pais pois, quem está do outro lado pode não ter boas intenções. Pensando nisso dois brasileiros, que residem no Vale do Silício, EUA, desenvolveram a GamerSafer. Esse startup trouxe uma ideia que fez com que a Universidade de Berkeley investisse na aceleração do desenvolvimento do produto, que já está pronto.

Nele as empresas operadoras de games online passam a ter uma ferramenta poderosa para fazer o chamado “matching” - a combinação entre as pessoas que entram em cada sala de jogo virtual. Além dos itens mais comumente usados hoje que são velocidade da conexão, habilidades de jogo ou Skills, regiões e até mesmo a idade, facilmente burlada, o sistema inicialmente obriga uma identificação facial. Depois ele passa a aprender, por meio de Inteligência Artificial, quem é o jogador. Se ele fala muitos palavrões, se é mais violento, se tem posições sexistas, etc, pode ser encaminhado pela empresa operadora do jogo para a sala mais adequada ao seu perfil.

Segundo os inventores, Rodrigo e Maria Tamellini, os dados de cada jogador são preservados segundo as leis de proteção de dados de fora e de dentro do Brasil.Eles também frisam que a decisão de como cada jogador é tratado e agrupado fica com a operadora do jogo e que, essa gestão sendo feita de forma criteriosa além de trazer mais segurança para quem usa aumenta muito a capacidade de evitar maiores despesas com questionamentos judiciais futuros em casos de assédio, por exemplo. A plataforma agora busca um parceiro para o uso prático da solução.

Positivo lança Notebook só para escolas

Ele é o Wise N1212S e foi lançado mundialmente na semana passada em uma feira em Londres. O equipamento já está disponível, apenas para escolas públicas e privadas do Brasil e traz o sistema operacional Windows 10 no modo S. O Wise possui tela destacável, o que faz com que possa ser usado como tablete e permite também, de forma fácil, fazer compartilhamento de tela, função útil em salas de aula.

A gerente de Produtos da Positivo Tecnologia, Cinthya Ermoso, destaca o foco do novo computador da marca: “O Positivo Wise 1212S foi pensado e desenvolvido com extrema atenção a cada detalhe que pudesse dar a professores e alunos a versatilidade necessária para que a tecnologia fosse usada em prol da educação.”. Com bateria que dá autonomia média de 12 horas o computador tem estrutura robusta proteção à água e poeira, além de teclado resistente a derramamentos de líquidos.

Com o uso do Windows 10 no modo S é possível configurar o sistema de forma a possibilitar uma resposta mais ágil para o uso de múltiplos aplicativos e exibição de vídeos. O preço inicial do computador é de R$ 2.174,00. Se quiser saber mais sobre ele acesse www.meupositivo.com.br/positivowise