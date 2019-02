Aprenda a 'esconder' uma conversa no WhatsApp

Sabia que é possível esconder uma conversa no WhatsApp sem que seja precisp apagá-la? Sim, e a forma de fazer isso é bem fácil. Depois de seguir essas dicas vai ficar miuto mais fácil ecnontrar aquela conversa perdida no meio de tantas outras ou de tantas mensagens em grupos.

(Foto: Reprodução/Shutterstock)

Basta arquivar a mensagem. Isso mesmo, não é simples? Quando você decide arquivar a mensagem, todo o conteúdo fica salvo, no entanto ela não aparece na lista de conversas, facilitando encontrar outros bate-papos.

Para isso, basta manter a conversa pressionada. Isso fará aparecer as opções no topo da tela. Para arquivar, clice no ícone que parece uma pasta com uma seta para baixo. Ao arquivar, a conversa desaparecerá de sua lista.

Mas como recuperá-la? Simples também. Vá ao fim da sua lista de conversas, pressione a área que diz ‘Conversas arquivadas’. Escolha a conversa que quer desarquivar, pressione por um tempo e em seguida escolha o ícone de uma pasta com a seta apontada para cima. Isso vai fazer a conversa voltar à lista principal.