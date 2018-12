Aprenda a fazer um bolo de Natal com ganache de chocolate

Ingredientes

450g de farinha de trigo

10g de fermento em pó

230g de açúcar

3 ovos

200ml de suco de laranja

1 colher de sopa de raspas de laranja

150ml de azeite

200g de chocolate amargo

400ml de creme de leite fresco

125g de frutas vermelhas (framboesas, amoras e mirtilos)

Créditos: Divulgação

Preparo

Primeiro, o bolo. Misture o azeite, o suco, as raspas de laranja e reserve. Em um recipiente grande, bata os ovos com o açúcar e em seguida adicione a mistura reservada. Mexa e acrescente, aos poucos, o fermento e a farinha, batendo a mistura até ficar homogênea. Unte uma forma retangular média com o azeite e polvilhe a farinha. Em seguida, coloque a massa. Leve ao forno por 30 minutos a 170º. Desenforme o bolo e depois de frio corte no formato de árvore de natal. Depois, o ganache. Em uma panela, aqueça o creme de leite fresco, o azeite e o chocolate amargo cortado em pedaços pequenos, mexendo até formar uma mistura homogênea. Despeje o ganache sob o bolo e salpique com as frutas vermelhas.

Fonte: Gallo