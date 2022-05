Aprenda hoje como cultivar a árvore chinesa do dinheiro

As plantas têm muitas propriedades biológicas reais que favorecem as pessoas que as cultivam. Uma delas está na purificação do ar, por exemplo, além de alguns vegetais serem comestíveis ou ótimos remédios naturais. No entanto, também existem aquelas plantinhas que são consideradas de sorte e capazes de atrair bonança. É o caso da árvore chinesa do dinheiro que você vai aprender como cultivar hoje.

Primeiramente, vale a pena destacar que a crendice popular é a responsável por atribuir à sorte à pequena árvore. Embora o nome remete a um vegetal grande, saiba que trata-se de um planta que pode ser cultivada em casa sem nenhum problema. A árvore chinesa do dinheiro é uma excelente opção para quem quer ter uma ajudinha mística na vida.

O que á a árvore chinesa do dinheiro:

A árvore chinesa do dinheiro surgiu de uma lenda bem interessante. A história diz que um homem chinês pediu prosperidade para as forças e energias que regem o universo. No caminho de volta para sua casa, ele encontrou uma pequena planta bem diferente de tudo o que já tinha visto.

Fascinando pelo vegetal, o chinês decidiu levar a plantinha para sua casa e cuidar muito dela. A planta se desenvolveu e começou a dar sementes, as quais foram plantadas e cultivadas com muito amor. Logo apareceram outras pessoas interessadas em comprar o vegetal.

Assim, o chinês abriu seu próprio negócio e fez uma grande fortuna vendendo a árvore chinesa do dinheiro. Inclusive, existem versões da pequena árvore que costumam ser encaradas como ainda mais dignas de boa sorte. São aquelas que possuem sete folhas em seu talo.

Vale também saber um pouco mais sobre a planta. Segundo o Feng Shui, o tronco da árvore chinesa do dinheiro é trançado e poderia segurar os bens materiais através de suas dobras. Esta é a representação que o atribui às plantas desse tipo. Suas cinco folhas representam os elementos terrestres (ar, fogo, água, terra e metal).

Aprenda a cultivar a sua árvore chinesa do dinheiro

A boa notícia é que não são necessários tantos cuidados para cultivar a árvore chinesa do dinheiro em casa. Ela é bastante resistente e pode ser plantada em praticamente qualquer ambiente.

Preze apenas por um bom adubo, como o de casca de ovo. De acordo com o site EMaisMT, é possível triturar cascas de ovo para fazer uma adubo caseiro e deixar o solo fértil. Regue a sua árvore chinesa do dinheiro sempre que a terra se apresentar seca.

Dica extra:

Uma dica extra para garantir que a sua árvore chinesa do dinheiro cresça e se desenvolva muito bem está no horário para regá-la.

Sempre prefira dois períodos diferentes (quando o substrato estiver seco): manhã ou final da tarde. Isso quer dizer que você deve fazer a rega durante os primeiros ou durante os últimos raios de sol do dia.

Assim, é possível garantir que sua planta vai absorver a água adequadamente sem que ela evapore pelo calor. Da mesma forma, em dias frios, a água acumulada não queimará as folhas por conta da baixa temperatura.

