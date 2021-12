Aprendizado de libras é acessível e instituições oferecem cursos a partir de R$ 269

O boom de lives e shows online que a pandemia do coronavírus trouxe também jogou luz sobre um profissional específico: o intérprete de libras. São profissionais que ofereceram a pelo menos 5% da população brasileira, número de surdos no país, segundo o IBGE, desfrutar dos shows graças à Língua Brasileira de Sinais.

Isso também fez com que mais pessoas tivessem interesse em aprender a segunda língua do Brasil. O fisioterapeuta Raul Macêdo, por exemplo, procurou um curso após ver a live de Bell Marques, realizada em abril do ano passado, que contou com tradução para libras do especialista Roberto Carlos Silva dos Santos.

Macêdo se inscreveu numa ação oferecida pela igreja que frequenta, no bairro do Imbuí. “Eu dei muita risada quando o intérprete colocou a base ali e começou a rumar uns socos no ar. Comunicava bastante a vibe que tava na live, imaginei que se não pudesse escutar, eu ia sentir a música por causa daquilo. Me despertou curiosidade e aí comecei a fazer o curso”, diz.

A empresária baiana Eurides Nascimento teve esse estalo bem antes. Em 2009, quando terminava a graduação de Letras, ela decidiu que queria contribuir para a disseminação de libras tanto nas escolas, quanto no mercado de trabalho. Foram quatro anos de estudo até que ela criou a Libras+, empresa que promove cursos de qualificação (em especial para mulheres negras), presta consultoria para empresas e trabalha com interpretação de eventos, dos corporativos às lives musicais.

“Existem algumas abordagens. O aprendizado de libras é uma metodologia de segunda língua. Algumas pessoas preferem aprender a língua dentro da comunidade surda, da maneira social, com o contato, nas igrejas. E é uma forma de aprender. Depois, partem para a profissionalização para sistematizar gramaticalmente e sistematicamente a língua”, afirma

Eurides Nascimento é dona da empresa Libras+ (Foto: Divulgação)

A Língua Brasileira de Sinais foi reconhecida como meio legal de comunicação em 2002. Mesmo assim, alunos com deficiência audititva ainda enfrentam dificuldades em se comunicar por esse meio. De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica deste ano, 88,1% desses estudantes estão nas chamadas classes comuns, sem acessibilidade comunicacional.

Segundo Eurides, a Língua de Sinais é um idioma de modalidade visoespacial, diferente do português, que é de modalidade oral. Para aprender libras é preciso apurar também o sentido visual: perceber os detalhes dos códigos manuais, há palavras que mudam de sentido a depender do lugar onde a mão é colocada (no peito ou cabeça, por exemplo).

“Tem gente que sente muita dificuldade durante o aprendizado porque foca somente nas mãos do professor ou professora. E, na verdade, é preciso ampliar o olhar para a pessoa como um todo. As expressões faciais, o movimento de boca são tão importantes quanto as mãos”, explica.

Para aprender é possível fazer desde uma imersão na comunidade surda e contar com o apoio dessas pessoas para se comunicar com o idioma e ter fluência. No entanto, assim como no português, é possível se profissionalizar na área e ir além da fluência coloquial.

Em Salvador, algumas universidades, como a Unifacs, têm especialização em libras. A empresa de Eurides também oferece vários tipos de curso. O módulo ‘Ative seu Modo Libras’ tem carga horária de 20h e custa R$ 98. Já o Nível Básico Iniciante custa R$ 450 e tem carga horária de 80h, com todas as aulas sendo virtuais, pelo Zoom.

Abaixo, listamos algumas instituições que ofertam o ensino de libras.

1. Libras+

É uma empresa especializada com tradição de quase uma década em Consultoria na Área da Acessibilidade e Desenvolvimento Humano. Ministrando cursos, Formações e Consultoria Educacionais e Corporativas. O curso iniciante custa R$ 450. Inscrição pelo link

2. Libras Salvador

Instituição oferece aulas de libras e também para intérprete de libras. Aulas virtuais. Curso Básico tem 40h e custa R$ 269. Inscrições no link.

3. Libras Tudo

Os cursos de libras oferecidos pela Empresa Libras Tudo seguem o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR). O CEFR é um padrão internacionalmente reconhecido para descrever a proficiência em um idioma, descrevendo quão bem você fala e entende uma língua estrangeira. O CEFR define seis níveis de domínio em uma língua estrangeira, que vão do A1 (Iniciante) ao C2 (Fluente). O curso iniciante custa R$ 480. Inscrições no site.

4. Especialização em Libras (Unifacs)

Curso oferecido pela Unifacs tem duração de 18 meses e custa parcelas mensais de R$ 264,83 durante 20 meses. A carga horária é de 450 horas. Inscrições no portal.