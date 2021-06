Apresentador da Band critica discurso LGBTfóbico de Sikêra Jr: 'Pregue o amor'

O apresentador da Band no Rio Grande do Norte, Jacson Damasceno fez críticas ao apresentador Sikêra Jr, que havia feito comentários homofóbicos na última semana. O discurso de Jacson viralizou nas redes sociais nesta terça (29). O jornalista, que apresenta o Brasil Urgente de Natal, defendeu a comunidade LGBTQIA+, que celebrou o Dia do Orgulho LGBTQIA+ na segunda.



"Deixa eu dar um recado aqui que hoje é dia de combate ao preconceito e discriminação da turma do LGBTQIA+ e eu preciso dar um recado. Primeiro quero dizer que é uma luta de todos nós, todos os seres humanos. Chega de escárnio, de violência, de desamor, de pregar brutalidade, de pregar a diferença, a ignorância, somos todos iguais perante à lei e perante Deus, se você crê em algum Deus", disse Jacson, no programa que foi ao ar na segunda.Ele seguiu seu discurso criticando o uso do nome de Deus para comentários preconceituosos e citou diretamente o colega de profissão, fazendo um apelo para que o apresentador faça coisas úteis para o país, invés de discursos de ódio."Chega de em nome de Deus cometer violência, cometer agressão. O Deus que esses caras conhecem não é o meu Deus, o meu Deus ama, protege, abraça, ama infinitamente. Então, quero deixar um recado pra um colega nosso que trabalha lá no Norte do país, senhor Sikêra Júnior. Não o conheço, nunca tive o desprazer de estar com ele, não gosto do trabalho dele. Mas respeito como profissional de imprensa como é. O senhor chegou onde chegou não pra falar besteira, aproveite a responsabilidade da audiência que você tem, que é bem maior que a minha, o seu cachê, que é bem maior que o meu, pra pregar o bem, pra trazer coisas úteis ao país, para pregar o amor, a paz", disse Jacson.O apresentador da Band lembrou personalidades brasileiras da comunidade LGBTQIA+. "O que você trouxe de construtivo para o Brasil? Quem é você comparado a Paulo Gustavo? Quem é você comparado a Joãosinho Trinta, a Clodovil Hernandes, Cássia Eller, Renato Russo, e tantos outros gays e lésbicas que orgulham e honram esse país. A sexualidade da pessoa não diferencia em nada, não diminui em nada. Quem é você pra dizer que alguém é desgraçado, filho do cão? Quem é você, Sikêra Júnior? Se enxergue, você é um velho, respeite seus cabelos brancos, pregue alguma coisa que preste nesse país", disse."Onde você trabalha não tem gay não? Na sua família não tem gay? Você vai matar um filho seu? Deixa de conversar besteira, ocupando horário nobre em rede nacional pra conversar bosta. Faça-me o favor, se dê o respeito. Pregue o amor, não acha que é muita violência o bastante pra ficar incentivando o ódio? Chamar o outro de raça desgraçada, raça do cão? A sua raça é o que? Você é o que? Você é um nada, rapaz", discursou Jacson.O comentário foi elogiado por artistas, personalidades e internautas. A atriz Taís Araújo parabenizou o apresentador do Rio Grande do Norte. "@jacsondamasceno muito obrigada mesmo!", escreveu. O também ator Bruno Gissoni também elogiou o discurso de Jacson. "Concordo com TODAS as palavras", escreveu. Já o internauta Ítalo Jarlyson, disse que Jacson serve de exemplo."Sou LGBTQIA+ e me senti seguro vendo esse vídeo, em saber que esse país do jeito que está, ainda tem pessoas iluminadas que seguem nos protegendo de tantas injustiças que nunca cometemos, a única coisa que queremos é ser feliz da nossa maneira, acho que o amor só afeta as pessoas sem coração ou pra aquelas que são mal amadas, em um país onde mais mata gays no mundo ainda tem anjos como ele servindo de exemplo pra muita gente".Na última sexta-feira (25), o apresentador Sikêra Jr. criticou uma propaganda do Burger King em que crianças de diferentes idades são entrevistadas e explicam que é normal ver homens e mulheres do mesmo sexo juntos. Algumas das crianças são filhas de pais gays. "Vocês são nojentos. A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada, mas vai chegar um momento que vamos ter que fazer um barulho maior. Deixa a criança crescer, brincar, descobrir por ela mesma. O comercial é podre, nojento. Isso não é conversa para criança", disse o apresentador .O discurso LGBTfóbico fez com que o apresentador perdesse alguns patrocínios . Diversas empresas se posicionaram sobre o caso.