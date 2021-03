Apresentador da TV Bahia, Danilo Ribeiro é internado com covid-19

O jornalista Danilo Ribeiro, que apresenta o Globo Esporte Bahia, na TV Bahia (Rede Globo), foi internado nos últimos dias após ter complicações da covid-19, doença que descobriu recentemente.

Ele chegou a apresentar o programa até o dia 24 de março, antes de ser afastado.

A doença evoluiu rápido. Segundo o Alô Alô apurou, ele deu entrada numa unidade médica de Salvador com baixa saturação e 50% do pulmão comprometido. Danilo chegou a ser colocado no oxigênio, o que fez a saturação melhorar e ele segue em tratamento.

Além de Danilo Ribeiro, outros colegas de TV Bahia dele também já tiveram a doença, como Camila Marinho, Luana Assiz e Mauro Anchieta, todos já curados.

