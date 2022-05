Apresentador da TV Globo passa mal ao vivo durante telejornal; veja vídeo

Bruno Fontes passou mal na tarde desta terça-feira (3), deixando preocupados muitos dos telespectadores que acompanhavam o NE1. O jornalista é apresentador do telejornal, exibido ao meio-dia pela TV Globo Nordeste, no Recife.

O inesperado episódio aconteceu ao vivo, enquanto Bruno Fontes chamava uma reportagem do estúdio. O momento, inclusive, ocorreu depois que o NE1 voltou do intervalo.

O que aconteceu com Bruno Fontes?

Ao tentar anunciar a notícia sobre um empreendedor de 29 anos que foi assassinado a tiros no Recife, o apresentador da Globo Nordeste enrolou a língua e a frase e ficou praticamente incompreensível.

No momento, foi possível ver Bruno Fontes procurando apoio na bancada para evitar que caísse dentro do estúdio.

Segundo fontes seguras ouvidas pelo Social1, o jornalista teve uma queda de pressão devido a uma crise de hipoglicemia, que é uma queda vertiginosa das taxas de açúcar no sangue.

Apesar do ocorrido, Bruno Fontes conseguiu concluir a apresentação do telejornal por mais 40 minutos no ar. Cabe lembrar que o fato ocorreu logo no início do NE1.

Como está o apresentador

Em nota enviada ao Social1, a TV Globo apenas se restringiu a dizer que Bruno Fontes passou mal e que o apresentador está bem.

"O apresentador Bruno Fontes teve um mal-estar. Já recebeu atendimento médico e está bem. Apresenta o NE1 amanhã normalmente", informou o comunicado da emissora.

A Globoplay, que disponibiliza no streaming todos os programas do canal, chegou a excluir o trecho em que Bruno Fontes passa mal. Na plataforma, esta foi a única chamada de reportagem que foi retirada.

Substituto de Pedro Lins

Bruno Fontes era repórter de rua e chegou a virar editor posteriormente. Há duas semanas, depois da saída de Pedro Lins - ex-apresentador do NE1 que foi estudar em Londres -, o jornalista assumiu o comando do telejornal.





Reportagem originalmente postada no JC Online