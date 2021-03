Apresentadora da Globo, jornalista Ana Luiza Guimarães lamenta morte do marido

Apresentadora do RJ2, telejornal da Globo no Rio de Janeiro, e do Jornal Nacional aos sábados, Ana Luiza Guimarães usou o Instagram para comunicar a morte do marido, Dô Figueira.



"O amor da minha vida foi embora. Vou te amar pra sempre, meu Zuzi. Descansa, meu lindo. A gente se encontra no céu", escreveu.

A causa da morte de Figueira não foi divulgada.

Outros jornalista do grupo Globo como Marcelo Cosme, Flávia Oliveira, Patricia Poeta, e de outros canais, como Márcio Gomes da CNN prestaram solidariedade à jornalista.