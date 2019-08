Apresentadora da Globo revela mordida de cadela que rendeu 20 pontos no rosto

Michelle Loreto com os pontos no rosto e com a cadelinha Blika (Foto: Reprodução)

A jornalista Michelle Loreto, que apresenta o quadro Bem Estar, contou nesta segunda-feira (5), durante a exibição do o Encontro com Fátima, na TV Globo, que foi mordida no rosto por sua cadela, Blika. Ela disse ainda que precisou levar 20 pontos no local da lesão.

“Nunca falei isso em público. Essa foto foi de cinco dias depois que fui mordida pela minha cachorrinha Blika. Levei 20 pontos no rosto, ela estava dormindo e fui dar um beijinho e ela se assustou. Eu tive a frieza de lavar o rosto e a mão. Levei três pontos no dedo. Fiquei lavando abundantemente com água e sabão e fui procurar ajuda médica”, disse a apresentadora.

Segundo Michelle, a sorte foi que ela tomou rapidamente as primeiras providências após ser mordida. “Os médicos me disseram, ‘que bom que você lavou porque isso protegeu. Se eu pegasse uma infecção essa marca poderia ter ficado muito feia. Ter lavado me ajudou bastante”, comentou.

A apresentadora compartilhou o acidente que sofreu após o caso da atriz Daniela Escobar, que na semana passada contou que quase precisou amputar a mão após ser mordida, acidentalmente, por seu gato. O Bem Estar exibiu um vídeo de Daniela Escobar, que deu mais detalhes sobre e susto.