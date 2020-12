Apresentadora deixa a Globo após 15 anos e explica saída: ‘Cuidar da família’

A apresentadora Tatiane Braga, da Globo no Espírito Santo, se demitiu da emissora após 15 anos de casa. "Nesse mundo louco que a gente tá vivendo, quero ter mais tempo para cuidar da minha família", declarou a funcionária da afiliada TV Gazeta.

A jornalista comandava o Bom Dia Espírito Santo, estava afastada há 11 meses e retornou nessa quinta-feira (3) apenas para se despedir do público. As informações são da coluna Notícias da TV, do Uol.

Em um vídeo publicado no Instagram, Tatiane explicou que decidiu abrir mão da carreira para ficar integralmente ao lado dos três filhos, sendo que o caçula, de quatro meses, nasceu durante a pandemia da covid-19.

"Eu decidi parar um pouco com o hard news e sair um pouco da televisão. Foi difícil, precisei ter muita coragem para tomar essa decisão. Largar isso aqui não é fácil, porque eu sou apaixonada por isso", lamentou a ex-apresentadora do Bom Dia ES.

"Eu tenho agora três filhos: o João que tá com quatro meses, o Cadu com cinco anos e o Guilherme que tem dez anos, meu enteado. E, nesse mundo louco que a gente tá vivendo, quero ter mais tempo para cuidar da minha família e também para cuidar de mim. Pessoal daqui trabalha muito, a gente acorda muito cedo", justificou a âncora.

"Agradeço a todo mundo da TV Gazeta, aos meus colegas e amigos, gente que me ajudou a crescer. Estou muito grata, feliz e muito em paz com essa decisão. Nos vemos por aí", concluiu a jornalista, que recebeu várias mensagens de apoio de colegas e telespectadores.

Assista ao vídeo de despedida da emissora.