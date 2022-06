Apresentadora é criticada por mandar convidada negra levantar para servir cocadas

Um trecho do programa É de Casa, da Globo, do último sábado (11), levantou uma discussão sobre racismo estrutural, nas redes sociais, depois que apresentadora Talitha Morete mandou a única convidada negra levantar da cadeira para servir todos que estavam no estúdio.

Silene, moradora da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, foi ao programa para falar da sua receita de cocada cremosa. Segundo o Metrópoles, foi Talitha quem chamou a cozinheira para participar do programa. Ela vende as famosas cocadas no salão de beleza em que a apresentadora frequenta. Nas imagens, Talitha pega a bandeja, atravessa o cenário e leva até a convidada, que está sentada.

“A dona da cocada vai fazer as honras da casa. Vai servir todo mundo, Silene! Por favor, pode oferecer porque está todo mundo querendo a sua cocada”, pediu Talitha. Silene então entrega um dos doces para a apresentadora, que se senta em seguida.

Constrangido, o apresentador Manoel Soares toma a frente e se oferece para servir, enquanto a cozinheira 'dá as ordens'.

"Vamos fazer o seguinte? Eu vou ser o seu garçom e você vai me orientar para quem eu vou servir, porque você não vai servir ninguém", falou o apresentador.

Nas redes sociais, os internautas elogiaram a atitude de Manoel. "A sagacidade de Manoel Soares em retirar a mulher negra do lugar de servidão e mudar esse cenário lamentável ao vivo merece aplausos! Obrigada por sua existência e atitude!", escreveu o perfil Mundo Negro na legenda do vídeo.

"Se o negrão não estivesse ali para amenizar estaríamos vendo um grande episódio (mais um) de humilhação da casa grande. Que Cilene tenha todo sucesso e respeito que ela mereça nessa vida", comentou outro internauta.

Veja o vídeo: