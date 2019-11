'Aqui é o meu cabelo', diz criança ao ver Maju Coutinho

A apresentadora Maju Coutinho compartilhou um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrando uma garotinha negra assistindo ao Jornal Hoje. A menina se identifica com Maju. "Eu me segurei para não repostar, mas não dá para resistir", escreveu a jornalista na noite deste domingo (24).

A edição que a garota assistia foi a de quinta (21). Maju estava com uma blusa amarela e uma saia preta. “Esse aqui é meu cabelo! E o meu vestido é amarelo, yellow”, diz a menina quando vê Maju na TV. "Olha a fala dessa pequena", diz ainda a legenda da apresentadora.

Famosos apareceram nos comentários para elogiar o vídeo. "Representatiidade", disse simplesmente David Junior, ator de Bom Sucesso. "Que coisa mais linda", elogia Xuxa Meneghel. "Tão inspiradora! Transformando aparentes ilusões em realidades lindas!", disse a cantora Paula Lima.

O vídeo foi originalmente compartilhado por Victor Mariano, pai da garota. Ele ficou feliz ao ver que as imagens chegaram a Maju. "Maju postou o vídeo da minha pequena no feed", comentou Victor, usando emojis com olhinhos apaixonados.