Aracy Balabanian testa negativo para covid-19, mas segue na UTI

A atriz Aracy Balabanian, de 80 anos, testou negativo para covid-19, diz o boletim médico divulgado pelo portal Uol. Apesar disso, a artista segue internada no Centro de Terapia Intensiva da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

"A Casa de Saúde São José informa que a atriz Aracy Balabanian segue internada no CTI do hospital, com quadro de insuficiência respiratória. O exame de covid-19 deu negativo. Seu estado de saúde inspira cuidados", diz o comunicado publicado nesta quinta-feira, 28.

A artista já atuou em grandes novelas como Rainha da Sucata, Pega Pega, A Próxima Vítima, Deus nos Acuda entre outras.