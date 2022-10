Árbitro de Copa do Mundo apita jogo entre Bahia e Guarani

O jogo entre Bahia e Guarani, na noite desta sexta-feira (28), na Fonte Nova, terá um árbitro de Copa do Mundo no comando. Wilton Pereira Sampaio apitará o duelo. Ele representará o Brasil no Mundial do Catar, no próximo mês.

Wilton Pereira Sampaio será auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR). Os dois também fazem parte do quadro da Fifa. O VAR será dirigido pelo paraibano Wagner Reway.

A partida contra o Guarani será a última do tricolor na Fonte Nova em 2022 e vale o acesso à primeira divisão. Para subir sem depender de outros resultados, o time baiano precisa vencer.

Caso não consiga fazer o dever de casa, o Esquadrão terá que torcer por tropeço do Sport contra o Operário e por empate entre Londrina e Ituano na rodada. A bola rola às 19h.