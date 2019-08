Árbitro detalha na súmula motivo da expulsão de Fernandão

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que apitou o triunfo do Bahia por 3x0 sobre o Flamengo, domingo (4), descreveu na súmula do jogo o motivo que o levou a expulsar o centroavante Fernandão aos 44 minutos do segundo tempo. "Expulsei este jogador devido após uma disputa de bola, o mesmo se dirigiu a mim de maneira ostensiva dizendo a seguinte frase; "vai tomar no seu c*", escreveu.

Na saída do gramado da Fonte Nova, Fernandão negou ter xingado Flávio Rodrigues de Souza e afirmou que os próprios jogadores do Flamengo avisaram isso ao árbitro.

O centroavante havia substituído Gilberto aos 36 e, portanto, ficou apenas oito minutos em campo. No momento em que ele foi expulso, o Bahia já vencia por 3x0 o jogo válido pela 13ª rodada da Série A.

Fernandão levou cartão vermelho direto e cumprirá suspensão automática na próxima rodada, quando o tricolor enfrenta o Palmeiras, domingo (11), às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. O zagueiro Juninho, o meia Guerra, e o atacante Artur, emprestados pelo time paulista, também são desfalques - Guerra já não jogaria por estar se recuperando de uma lesão.

Com 19 pontos, o Bahia é o 10º colocado do Brasileirão. O time paulista é vice-líder e tem 28 pontos, quatro a menos que o Santos.