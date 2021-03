Árbitro faz xixi no campo e vídeo viraliza nas redes sociais; assista

Antes de subir em campo, um dos atos mais importantes a serem feitos no vestiário é ir ao banheiro - uma vez que quando começa a partida, fica difícil "se aliviar". Mas parece que o árbitro do jogo entre Boa Vista e Goiás, pela Copa do Brasil, aparentemente não conseguiu cumprir essa missão antes do jogo, e acabou esvaziando o tanque no gramado mesmo.

Ainda antes do começo da partida, realizada na noite desta quinta-feira (11), o alagoano Dênis da Silva Ribeiro Serafim simplesmente urinou enquanto ajeitava o calção, como se nada estivesse ocorrendo. Apesar do "disfarce", as imagens registraram o momento exato em que o líquido escorre pelas pernas. Assista:

Mano, o juiz mijou perna abaixo. pic.twitter.com/RR0e6ZnZSw — Fael Lima (@faelslim) March 12, 2021

Imediatamente a imagem viralizou nas redes sociais. Já a partida terminou com vitória por 3x1 do Boa Vista, fazendo com que o time do Rio de Janeiro passasse de fase.