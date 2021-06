Arcebispo de Salvador e bispo auxiliar se recuperam da covid e recebem alta

O O Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, e o bispo auxiliar, Dom Valter Magno de Carvalho, tiveram alta na manhã desta sexta-feira (11), depois de nova avaliação médica.

Segundo a Arquidiocese, ambos receberam autorização do médico Roberto Badaró, que os acompanha, para irem retomando as atividades, aos poucos. Ambos ficarão mais 15 dias com a fisioterapia respiratória e seguirão tomando medicamento orientado pelo médico por mais 30 dias.

A confirmação de que os dois estavam contaminados com o coronavírus foi feita no último dia 28. Em nota, a instituição informou que Dom Sergio, apresentava um quadro gripal, e estava sendo acompanhado pelo médico e medicado em sua casa, o mesmo ocorrendo com Dom Valter Magno. "Pedimos a todos que rezem pelos nossos bispos para que logo se recuperem e retomem suas atividades pastorais em bem do nosso povo", dizia.