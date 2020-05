Archie comemora um ano e aparece em vídeo com Meghan lendo uma história

Archie, o primeiro filho do ex-príncipe Harry com Meghan Markle, fez um ano de idade hoje. Para marcar a data, o casal liberou um vídeo novo do pequeno no colo da mãe, enquanto ela lê uma história infantil.

A gravação foi compartilhada pelo perfil da instituição de caridade Save With Stories, que ajuda a levar livros de história e alimentação para crianças carentes durante a pandemia do novo coronavírus.

Enquanto isso, as contas oficiais da família real britânica no Instagram também homenagearam o pequeno, mas postando fotos antigas. No perfil de William e Kate Middleton, por exemplo, Archie aparece no colo de Meghan, cercado por toda a família, em foto tirada em seu batizado. Já na conta principal da família real, o bebê é mimado pelos pais e avós, registro dos dias após o seu nascimento.

Normalmente, a família real aproveita os aniversários para divulgar novas fotos dos seus integrantes mais jovens. Foi assim, por exemplo, com Charlotte, filha de William e Kate, apenas quatro dias atrás.

No entanto, Harry e Meghan levaram Archie consigo quando se mudaram para a América do Norte ao romper relações oficiais com a família real britânica, se afastando de seus cargos na instituição. O casal recentemente lançou uma instituição de caridade batizada em homenagem ao filho.

"Desejando a Archie um primeiro aniversário muito feliz hoje", escreveu o perfil Kensington Royal. Enquanto isso, a conta da família real apontou que Archie é o oitavo bisneto da rainha Elizabeth 2ª.