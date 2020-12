Arena Fonte Nova doa brinquedos para cerca de 1000 crianças baianas

O formato mudou, mas o objetivo final segue intacto: levar a magia do Natal para crianças carentes. Em meio à pandemia do novo coronavírus e necessidade de isolamento social para evitar a propagação da Covid-19, a quarta edição do Fonte de Natal sofreu modificações e não pode atrair as milhares de famílias à Arena. Ainda assim, o evento aconteceu, distribuindo quase 1.000 brinquedos doados pela Arena Fonte Nova às quatro instituições parceiras.

Serão beneficiadas crianças de 1 a 10 anos, atendidos pela Associação Comunitária Santa Luzia, do Engenho Velho de Brotas; Associação Cultural e Recreativa Caminho de Dentro, da Avenida Vasco da Gama; Associação Vila Viver Melhor, do Vale do Ogunjá; e Associação Beneficente Recreativa e Cultural dos Moradores Vila Paraíso, do Engenho Velho de Brotas.

Na manhã desta segunda-feira (1), representantes das quatro entidades estiveram na Arena para receberem as doações de brinquedos que serão distribuídos às crianças das comunidades do entorno da Fonte Nova.

“O ano de 2020, que está chegando ao fim, foi desafiador para todos nós e, infelizmente, não pudemos realizar a nossa já tradicional festa de Natal para as comunidades, o Fonte de Natal, como gostaríamos, com a reunião de famílias inteiras na Arena, apresentações musicais, lanches, brincadeiras e a tão aguardada chegada do Papai Noel. Mas, não poderíamos deixar de dar um pouco de alegria a essas crianças que também estão sofrendo com a pandemia”, diz Dênio Cidreira, presidente da Arena Fonte Nova.