Arena poderá vacinar até 100 mil pessoas por dia

Planos para a vacina

A Arena Fonte Nova está com planos arrojados para 2021. Um dos principais ainda depende da vacina para a covid-19. O local tem capacidade para ser um grande centro de vacinação em massa – isso já foi inclusive testado em campanhas de vacinação humana e animal no passado. A estrutura da Arena permite vacinar pessoas à pé e no sistema drive thru, além de contar com sistema de refrigeração para armazenar as vacinas. Dependendo da configuração, a Arena Fonte Nova poderá vacinar entre 50 e 100 mil pessoas por dia, assim que houver uma vacina, é claro.

Futuro promissor

Quem acompanha os projetos da Arena Fonte Nova para 2021 diz que os projetos em desenvolvimento vão transformar o espaço cada vez mais em um centro de entretenimento contínuo. Além da Arena Gamer, um espaço estruturado de 1.032 metros quadrados para os amantes do universo dos jogos eletrônicos, e o Museu do Bahia, estão planejados o lançamento de um restaurante temático, a construção de um kartódromo, um shopping e um área de co-working. É muita coisa...

Chegou com tudo

O Social Bank chegou com tudo à Bahia. Além de ter adquirido recentemente o Banco Capital, que é baiano, a instituição financeira que nasceu fintech e já se consolidou como um banco, está nos preparativos finais para implantar uma unidade no Hub Salvador. Os planos para a expansão no estado são ambiciosos, garante o CEO do Social Bank, Rodrigo Borges. O Social Bank é o principal bancarizador do setor agrícola no Brasil, com mais de 30 mil clientes. “As fintechs estão competindo para levar serviços a quem já está bem atendido. Queremos levar muito para quem tem pouco ou nada”, diz. “Atendemos jovens, lavradores, vulneráveis, indígenas, idosos, investidores, o que só comprova a força da nossa experiência do usuário”. A expectativa do grupo é de triplicar de tamanho em 2021 e atingir a marca de R$ 2 bilhões em recursos depositados.

Aceno à infraestrutura

O aceno do vice-presidente Hamilton Mourão para os investimentos em infraestrutura animaram representantes do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada – Infraestrutura (SINICON). "A agenda da infraestrutura hoje é um dos pilares fundamentais para nós melhorarmos a produtividade, o famoso custo Brasil. Mais do que nunca nós precisamos do setor privado", avisou o vice. Segundo dados do Tribunal de Contas da União (TCU), existem aproximadamente 14 mil obras paradas que utilizam recursos públicos no Brasil. Atrelados a estes dados, o baixo nível de investimento privado nos últimos anos agrava o cenário do um déficit existente há décadas. “Sabemos que a infraestrutura é um vetor extraordinário para o aumento da nossa produtividade, nós precisamos alavancar os investimentos em infraestrutura e, mais ainda, dar o espaço que a nossa engenharia sempre teve e que nos últimos anos ficou um tanto quanto, digamos assim, conturbado pelos fatos ocorridos”, destacou.

Modernização

Mesmo durante o tempo fechado o Shopping Barra não ficou parado. A administração do equipamento, à cargo da Enashopp, aproveitou a oportunidade para realizar serviços de modernização, com investimentos da ordem de R$ 2,2 milhões – com recursos próprios. “São benfeitorias e investimentos na edificação que estão sendo realizados de forma permanente e intensificada desde 2012”, explica Alexandre Manzalli, diretor da Enashopp. Segundo ele, o tempo fechado serviu para acelerar os investimentos. Entre os serviços realizados foram concluídas as melhorias nas três subestações do shopping.

Novidades no mix

Desde o retorno das atividades comerciais, o Salvador Shopping já recebeu 12 novidades no mix. As mais recentes foram Liebe (lingerie), Alphabeto e Mix Jardim Kids (moda infantil), Brooksfield Donna (moda feminina), Damyller (moda), a Menthel (aparelhos auditivos), a Planeta Olodum e Cores da Bahia (social), a Tania Bulhões (beleza e decoração), a Pereira Café, a Limp Car, a Magnólia Papelaria e o Coxa Coxinha. No mall, ainda estão previstas as aberturas da academia SmartFit, Mundo Pet, Freitas Varejo (utilidades para o lar), Jeronimo (alimentação), Alice Salazar Store (beleza), Novamed (serviços médicos), Urban Music (instrumentos musicais) e Óticas Pupila.

Logística

A Pra Já Envios [@prajaenvios] acaba de inaugurar sua terceira unidade, no Parque Shopping Bahia, com investimento de cerca de R$ 200 mil e a previsão para 2021 é de abrir mais 20 pontos de entrega/coleta e três novas lojas próprias. A marca realiza envio e coleta para a residência de mais de 8.800 CEPs nacionais, além de todos os países do mundo trabalhando com as principais empresas do segmento como Fedex e Hdl.