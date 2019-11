Arena promove ações para garantir visibilidade dos cadeirantes

Dia 30 de Outubro de 1988. Aquele dia foi o primeiro que Omar Bispo, 42 anos, tem lembrança de que esteve na Fonte Nova. O Bahia recebeu o Palmeiras e venceu por 1x0, na primeira fase do Brasileirão daquele ano, graças ao gol de Bobô.

Neste domingo (17), o Palmeiras volta a fazer parte de um capítulo especial na vida do torcedor do Bahia. Isso porque a Fonte Nova adotou medidas para melhorar as condições de acessibilidade das Pessoas com Deficiência (PcD) no interior do estádio.

Em nota, a Arena Fonte Nova informou que uma plataforma elevada foi instalada no Nível 5, setor Leste, onde já existia a reserva dos cadeirantes, para possibilitar melhor visualização dos jogadores no campo. O equipamento tem capacidade para acomodar até dois cadeirantes e visa “proporcionar maior visibilidade para esse público durante as partidas”.

Outra iniciativa que também foi testada na partida deste domingo é o bloqueio das cadeiras localizadas à frente dos espaços reservados às cadeiras de rodas.

Lutando por melhorias no estádio há pouco mais de dois anos, Omar se disse surpreso com a ação e comemorou que foi feito o prometido. “Dá um alívio muito grande chegar aqui é saber que vou conseguir assistir à partida”, contou Omar.

*Com supervisão do subeditor Miro Palma