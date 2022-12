Argentinos esgotam passagens de até R$ 40 mil para final da Copa do Mundo

Os argentinos que estão acreditando na vitória da Argentina na Copa do Mundo de 2022, já estão se movimentando para assistir o time ser campeão na final. Isso porque diversos nativos começaram a comprar passagens caríssimas para Doha, capital do Catar, para a partida.

Segundo apurações do Globo Esporte, o voo A330 da Aerolíneas Argentina, já estaria com todas as passagens esgotadas desde os primeiros 30 minutos após a classificação para a final.

Até o momento foram vendidas 170 passagens que custam, aproximadamente, R$ 40 mil - convertendo de pesos para o real. A final vai acontecer no próximo domingo, no estádio Lusail. O time que vai disputar a última partida será revelado nesta quarta-feira (14), a partir das 16h.