Aricia Silva desabafa sobre separação de Arthur Aguiar: 'Não sou mentirosa'

Depois de ver seu nome envolvido na turbulenta separação da coach, empresária e ex-BBB Mayra Cardi e do ator Arthur Aguiar, a ex-panicat e modelo Aricia Silva decidiu falar pela primeira vez sobre a polêmica ao portal Uol.

Mayra afirma ter vivido um relacionamento abusivo e expôs mensagens entre o ex-marido e Aricia como uma prova da infidelidade dele. Mas a ex-panicat nega ter sido pivô da separação. A modelo desmente a insinuação de Mayra ao afirmar que nunca viveu uma relação com Arthur enquanto ele era casado.

"Quero esclarecer para o Brasil que não sou uma mentirosa, contrapondo qualquer ideia de que fui 'desmascarada' quando Mayra expôs provas de que estive com o Arthur no Rio agora no mês de junho"

Em entrevista ao Uol, Aricia ressalta que não motivou o fim do casamento de Arthur e Mayra, dizendo que há cerca de dois anos não tem nada com o ex da empresária.

"Não tenho caso com o Arthur desde 2018; e o vídeo que estava circulando onde eu falava de uma relação que eu tinha antes de entrar na Fazenda não era com Arthur. E sim com o meu namorado na época".

Entretanto, Aricia afirma que voltou a se aproximar do ator depois dele ter se separado de Mayra. "Conheço ele há 10 anos. Me aproximei agora em junho, depois que a sua separação já estava escancarada publicamente há mais de um mês. O Arthur de hoje é um cara totalmente fragilizado e arrependido. Disposto a conhecer o amor sobrenatural de Deus, e a ser um homem melhor. Acredito nessa transformação e jamais viraria as costas nesse momento tão difícil. Torço pela felicidade dele, e da ex mulher dele. Todos merecem encontrar um caminho de luz e paz nessa vida"

Aricia completou dizendo que já sofreu muito com relacionamentos abusivos e que por isso se compadece pelo que Mayra está vivendo. Finalizou afirmando que está sendo julgada injustamente, assim como pessoas próximas de sua família.