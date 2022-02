Arma disparou quando suspeito tentou tirar arma da mão de esposa grávida, diz defesa

A defesa do ex-vereador acusado de ser autor do assassinato da esposa grávida, na cidade de Santo Estevão, no interior da Bahia, reforçou que o tiro foi acidental e que o homem tentava tirar a arma da mão da vítima no momento do disparo. O crime aconteceu no último dia 5.



O advogado do ex-vereador e ex-chefe de gabinete da prefeitura do município, George Passos Santana, explica que seu cliente tentou tirar a arma da mão de Jéssica Regina Macedo Carmo durante uma conversa, cujo teor não foi revelado. Jéssica estava grávida de nove meses quando morreu.



"No dia do fato, eles estavam em plena harmonia. A senhora indagou George sobre questões de foro íntimo e no desenrolar dessa conversa, ele percebeu que ela estava segurando a arma de fogo. Ele tentou tirar a arma da mão dela, quando os dois caíram e a arma disparou", disse o advogado, Vinícius Dantas, nesta sexta-feira (11), à TV Subaé, em Feira de Santana.



Dantas comenta que George afirmou que Jéssica segurava a arma com as mãos para trás. "Infelizmente o fato ocorreu. Ele levou ela para o hospital e entrou em contato com a polícia, que o orientou a comparecer na delegacia de plantão da região, que era em Feira de Santana. Ele foi na delegacia, prestou esclarecimentos e em seguida foi liberado", contou.



Os familiares de Jéssica argumentaram em outra ocasião que o ex-vereador teria apagado imagens das câmeras de segurança do local. O advogado de George, no entanto, nega que isso tenha acontecido: "As imagens da câmera de segurança foram preservadas e o HD está em posse do delegado".



George também enfrenta a acusação de que ele não teria posse de arma e Dantas explicou que não possui informações sobre isso porque não conversou com o cliente sobre o assunto. "Ele entrou em choque e não pude conversar com detalhes. Não posso responder se ele tem porte porque não sei".



Além disso, familiares da vítima também afirmaram que o casal vivia uma relação abusiva, mas Dantas negou a informação. "Eles viviam em harmonia, viviam bem. Eles eram um casal feliz. Planejaram o quarto da criança e estavam muito felizes esperando a chegada de Heitor [o bebê]. George é o maior interessado em colaborar e que a verdade seja dita. Ele está colaborando, vai participar da reconstituição e de tudo o que for solicitado de imediato", destacou.