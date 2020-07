Armação: homem é autuado em flagrante por tentativa de feminicídio contra companheira

Um homem foi autuado em flagrante na madrugada desta segunda-feira (20) no bairro de Armação, em Salvador, por tentativa de feminicídio contra a esposa. A mulher, uma médica de 27 anos que não teve o nome divulgado, caiu do 5º andar do prédio após uma discussão com o companheiro, também médico.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito, que também não teve o nome divulgado, foi apresentado por policiais militares na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). As circunstâncias do fato estão sendo investigadas pela especializada.

Os PMs foram chamados ao local para atender a uma ocorrência de uma mulher que havia caído do 5º andar de um prédio. No local, eles encontraram a vítima já recebendo os primeiros atendimentos por parte de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

À polícia, funcionários do prédio contaram que, antes da queda da mulher, ela discutia com o companheiro dentro do apartamento. O suspeito passará por uma audiência de custódia e um juiz vai decidir se ele permanece ou não preso.

A mulher foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde continua internada.