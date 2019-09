Armada com faca, menina tenta assaltar loja de colchões na Pituba

Uma loja de colchões na Avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba, em Salvador, foi alvo de uma tentativa de assalto praticada por uma garota que, segundo testemunhas, aparentava ter 12 anos de idade, na tarde desta quarta-feira (25).

Ainda de acordo com as testemunhas, a garota abriu a porta da loja, que estava fechada por causa do ar-condicionado, e de início agiu como se fosse uma cliente. Em seguida, teria perguntado à vendedora se ela estava sozinha e anunciou o assalto usando uma faca.

A menina pediu o dinheiro do caixa e ameaçou as funcionárias, que correram para se esconder em outra dependência da loja. Trancadas, ambas resolveram ligar para a polícia.

Neste intervalo, a adolescente roubou os pertences delas que estavam no balcão e fugiu correndo pela avenida.

Segundo uma fonte ouvida pelo CORREIO, um carro da polícia que passava na hora flagrou a menina com a faca na mão, e ela acabou sendo apreendida.

Os itens roubados – uma bolsa, celular e tablet – foram recuperados. A ação aconteceu por volta das 16h, e a loja acabou fechando mais cedo.

Depois do ocorrido, as vítimas se dirigiram à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), em Brotas, para prestar depoimento. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a assessoria de comunicação da Polícia Militar confirmou que policiais da 13ª CIPM foram informados por populares de que uma loja de colchões estava sendo roubada na Manoel Dias, mas não deu mais detalhes.