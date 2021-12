Arnaldo Jabor sofre AVC e está internado no Sírio-Libanês, em São Paulo

O cineasta e comentarista político Arnaldo Jabor, de 81 anos, está internado desde a última quinta-feira (17/12) no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, de acordo com o portal Metrópoles.

Um boletim médico divulgado nesta segunda (20) confirmou que Jabor teve um "evento cerebral agudo isquêmico", um tipo de AVC, e foi submetido a “um procedimento vascular para desobstrução de coágulo”.

A nota diz ainda que Jabor “permanece em acompanhamento clínico ainda sob sedação” e “está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo dr. Rogério Tuma”.

Arnaldo Jabor passou a ser conhecido do grande público em 1991, quando passou a atuar como comentarista político de telejornais da TV Globo. ANtes, em 1986, se destacou com o filme Eu Sei que Vou te Amar. A película foi indicada à Palma de Ouro de melhor filme do Festival de Cannes.