Artes, esporte e tecnologia aceleram desenvolvimento de alunos dos Salesianos Bahia 

Durante os quatro anos do ensino fundamental, Lucas Freire, 8 anos, teve a oportunidade de experimentar um modelo diferente de viver a escola. Matriculado no turno complementar dos Salesianos Bahia - que além da dinâmica acadêmica, oferece atividades que visam expandir os horizontes dos alunos -, o estudante mudou de comportamento, segundo seu pai, Giscardi Cavalcanti de Souza.

“Lucas teve uma grande evolução no quesito socioemocional. Nosso filho nunca nos deu problema com notas, e o período complementar tem a ver com isso, pois toda a pedagogia dos profissionais envolvidos procura tirar aquela sensação de que estudar é uma obrigação, uma punição, que é como nos foi passado no nosso tempo”, explica.

Para Giscardi, o que mais impressionou a família foi o método adotado pela instituição. “Meu filho estudou durante quatro anos no modelo de período complementar e o que percebo é que o Salesiano possui uma abordagem muito humanizada. Na época em que decidimos buscar uma escola de tempo integral para Lucas, pesquisamos outras, mas essa proposta de se preocupar com a cultura e os esportes, deixando as coisas mais lúdicas, foi o que nos convenceu”, diz.

Pais do aluno Lucas Freire comemoram o desenvolvimento integral do filho (Foto: arquivo pessoal)

Há mais de uma década, os Colégios Salesianos Bahia oferecem o serviço de educação em turno complementar para atender às necessidades de permanência da criança em período integral, com atividades extracurriculares e acompanhamento global da educação de crianças de 1 a 11 anos de idade, considerando aspectos outros além da formação acadêmica dos alunos, conforme o proposto pelo sistema preventivo de Dom Bosco em todos os seguimentos da Educação Salesiana. Com equipes formadas por pedagogos, professores e enfermeiras qualificados, a instituição aposta no turno complementar para este fim.

A coordenadora do turno complementar nos Salesianos Bahia, Martha Souza, destaca que, na última década, a demanda das famílias pelas atividades cresceu muito. “Hoje existe uma realidade na qual os pais buscam por este turno pois aqui o aluno passa a ter uma variedade de atividades que proporcionam a continuidade do seu desenvolvimento, em oposição à perspectiva de a criança ficar em casa ligada na TV ou em outras tecnologias”, afirma.

O programa de turno complementar tem opções de 3 e 5 dias na semana, nas unidades de Nazaré (Salesiano do Salvador) e da Paralela (Salesiano Dom Bosco). A dinâmica prevê alimentação completa com almoço, sobremesa, lanche da tarde e pré-ceia, em um cardápio de refeições balanceadas e diversificadas, elaborado por nutricionista. Entre as opções de atividades oferecidas aos alunos no contraturno estão as físico-recreativas e culturais, como esportes, teatro, informática e oficinas de artes.

O auxílio na execução de atividades de casa também está previsto para crianças a partir do Grupo 4 da Educação Infantil. “Além de todas estas opções, nós buscamos desenvolver no aluno o prazer de estar na escola e estudar, tudo isso através de uma equipe de profissionais dedicados que fazem com que ao retornar para casa, as crianças transmitam em família todo esse amor que elas recebem aqui, se tornando pessoas mais humanas e sensatas em sua convivência e socialização”, explica. “E o retorno positivo que recebemos dos pais é a verdadeira validação do vínculo entre a escola e a família”, aponta a educadora.

