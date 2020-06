Arthur Aguiar admite traições e rebate Mayra Cardi: 'Não sou abusador'

Após a coach, ex-BBB e influenciadora digital Mayra Cardi publicar um vídeo no qual expôs traições do ex-marido, o ator Arthur Aguiar, na tarde deste sábado (27), o artista resolveu quebrar o silêncio sobre e acusações de relacionamento abusivo. Através de um vídeo publicado no IGTV, ferramenta de vídeos do Instagram Arthur se manifestou, chorou ao assumir que realmente foi infiel, mas negou os abusos físicos e psicológicos. Confira os vídeos completos no final desta página.

“Eu nunca menosprezei, nunca diminuí ela, nunca impedi ela de fazer nada. Nunca bati nela, nunca gritei com ela. Sei que ser abusador não é só você bater, é verbal também, é você impedir. Isso eu nunca fiz. Eu não fui esse cara pra ela”, alegou Aguiar, argumentando sobre sua postura no relacionamento.

Traições

O ator admitiu ter traído a ex-esposa e disse ter vergonha disso. “Eu traí ela? Traí. Me orgulho disso? Não. Tenho vergonha. Me arrependo muito disso. Mas é óbvio que a ficha só caiu quando, de fato, a casa caiu. Ali sim a ficha caiu do que eu tinha feito”, confessou Arthur, afirmando que teria contado sobre a infidelidade a Mayra e mais familiares. “Senti muita vergonha disso, só eu sei o que senti. Uma vergonha não só com ela, mas comigo, porque eu também me traí. E quando isso aconteceu, acredito que o que fez ela querer dar uma outra oportunidade foi o fato de que eu nunca neguei. Eu não neguei, nem tentei justificar. Eu assumi. Eu não fui homem quando eu fiz, mas fui muito homem de assumir. E assumi para as pessoas que julgo importante, pra ela e pra minha família”, disse o ator, em meio às lágrimas.

Ao longo do desabafo, ele tentou se defender das acusações da ex e por diversas vezes repetiu: “Abusador, não“. “Quer falar sobre traição? Fala sobre traição. Abusador, não. Eu nunca fui abusador, eu não sou e eu nunca vou ser. Isso eu não vou assumir pra mim, porque isso não é verdade. Eu fui e sempre vou ser homem pra assumir as minhas falhas e os meus atos”, completou Aguiar.

(Reprodução/Instagram)

Proibição de ver a filha

Segundo Arthur, Mayra teria o proibido de ver a filha do casal, Sophia. “Quem me acompanha sabe a relação que eu tenho com a minha filha. Agora, quem me acompanha e acompanha ela não sabe é que ela me proibiu de ver a minha filha. Ela me proibiu de pegar as minhas roupas, as minhas coisas que estão na casa dela, que a gente morava. Mas ela me proibiu”, indignou-se, ao lembrar da declaração da ex de que ele não seria um “bom pai”.

A coach também teria mentido, segundo ele, ao dizer que não o expulsaria de casa. “Alguns dias atrás, ela disse que não me expulsou de casa, que ela jamais faria isso, que ela me pediu pra ir pro quarto de hóspedes. Coisa que não é verdade, ela me pediu pra que eu saísse de casa. Pra que dar uma entrevista que não é verdade? Se resolveu falar, como resolveu falar no vídeo, tudo bem, é o direito falar. Mas fala a verdade”, declarou.

Aguiar apontou o que na perspectiva dele seriam inconsistências do discurso de Mayra. “É uma contradição atrás da outra. Por que ela fez questão que a gente dormisse na mesma casa se eu era esse monstro abusador? Por que ela fez questão de dividir pro Brasil inteiro que ela me provocava de camisola? Que tava tudo bem e que a gente ia morar em cidades próximas pra criar a Sophia juntos?”, questionou o ator.

Ajuda financeira

Em seu desabafo, Mayra alegou que teria sustentado o ator ao longo dos anos. Aguiar rebateu a declaração da influencer. “Nesses quase três anos juntos, tiveram pouquíssimos meses em que eu estava desempregado. Eu não tava trabalhando? Eu fui sustentado?! Não é verdade. Ela sabe que não é verdade”, devolveu ele. Arthur, no entanto, reconhece que a mãe de sua filha lhe ajudou em alguns momentos da vida, como quando tentou buscar uma carreira musical, mas entrou em depressão profunda ao ver que o plano não deu certo.

“Eu e Mayra nos conhecemos no meio de 2017, quanto eu estava saindo de uma depressão profunda, horrível… Fui pro fundo mesmo. E quando eu conheci a Mayra, eu tava saindo dessa depressão, e ela me ajudou muito. Eu tava mal tanto emocionalmente como financeiramente. E por mais que eu pedisse pra ela que não precisava me ajudar financeiramente, porque eu sabia que daqui a pouco eu ia entrar na novela e tudo ia melhorar, ela mesmo assim quis me ajudar. E por isso, eu sou muito grato a ela. Fiz a novela, fui contratado como artista fixo da TV Globo, e fiquei até outubro de 2019”, recordou ele.

O ator acrescentou que ainda trabalhou na gestão de empresas do casal quando não estava atuando. “Quando acabou meu contrato, eu entrei pra fazer a gestão da empresa dela, e depois pra fazer a gestão de duas empresas que a gente montou em sociedade. Foi uma experiência incrível, mas eu tive que largar tudo o que tinha de planos e sonhos. Não era opcional e ela sabe disso. Então de outubro de 2019 até maio de 2020, eu estive à frente das empresas. Eu nunca expus isso. Então, quando eu não tava trabalhando na minha área, eu tava trabalhando nisso”, justificou ele.

Cirurgia

Arthur também fez referência ao comentário da ex sobre a recente cirurgia dela, no qual Cardi reclamou que se sentia incomodada de pedir ajuda nas tarefas domésticas. “Ela também disse que arrebentou os pontos [da cirurgia] dela por minha causa, porque eu não a ajudei. Isso também não é verdade. Ela arrebentou os pontos dela porque ela não respeita ordens médicas, nunca respeitou. Ela faz faz o que ela quer do jeito que ela quer. Sempre foi assim”, declarou ele.

Assista aos vídeos completos: