Arthur Aguiar e Mayra Cardi fazem as pazes e voltam a se falar

Depois da tempestade, vem a calmaria. Pelo menos esse parece ser o caso entre o ator Arthur Aguiar e a influencer Mayra Cardi, que trocaram várias acusações após a separçaão, mas agora estão se falando novamente. Em entrevista ao colunista Leo Dias nesta quarta (19), Arthur afirmou que os dois estão convivendo de maneira pacífica.

Os dois são pais da pequena Sophia, de um ano e meio, e a proximidade é benéfica para a criança. Arthur visita a casa de Mayra quase todos os dias para ver a filha. "Tem sido maravilhoso poder estar com ela o máximo de tempo possível", afirmou.

A presença dele na casa de Mayra, contudo, antes não estava sendo bem vista. Ele chegou a entrar com uma liminar para garnatir o direito de visitar a filha e buscá-la para passeios aos domingos. "Como eu e a Mayra não estávemos nos falando até então, e também por conta de todos os trâmites judiciais, eu ainda não tinha conseguido ver a Sophia", contou.

No Dia dos Pais, tudo mudou. Arthur conta que foi procurado por Mayra, propondo que os dois entrassem em acordo. "Me mandou mensagem levantando a bandeira branca e me fez um pedido para que eu não exercesse a liminar de tirar a Sophia de casa", conta. "Ela sugeriu que eu fosse para a casa onde elas estavam e ela iria sair para que eu pudesse passar o Dia dos Pais com a minha filha lá". Ele aceitou a proposta.

Arthur e a filha Sophia (Foto: Reprodução)

Desde então, o clima entre os dois está mais amigável. "Voltamos a nos falar e na semana seguinte a gente já estava conseguindo se ver e conviver no mesmo ambiente sem nenhum tipo de clima ruim", acrescenta Aguiar. Ele diz que isso é "maravilhoso" para filha do ex-casal.

Mayra e Sophia estão morando a cerca de duas horas de São Paulo (SP), enquanto Arthur vive na capital paulista. Agora, ele diz que está procurando lugar para se mudar e ficar mais perto da filha.

O ex-casal anunciou a separação no início de maio, após mais de dois anos de casamento. A empresária publicou vídeo afirmando que foi traída várias vezes e que vivia uma relação com traços abusivos.

Aguiar tentou se defender, depois disse que tinha cometido erros e que iria melhorar.