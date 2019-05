Arthur Caíke treina e pode reaparecer no Bahia contra o Flu

O Bahia pode ter um retorno importante no duelo contra o Fluminense, neste domingo (26), às 19h, na Fonte Nova. Recuperado de um edema na coxa e do tratamento que fez nos dentes, o atacante Arthur Caíke treinou normalmente na tarde desta sexta-feira (24) e pode pintar no time tricolor.

Quem também foi para o campo e participou da atividade foi o zagueiro Jackson. Ele não atua desde o dia 24 de março, quando levou uma cotovelada no rosto durante a partida contra o Salgueiro, pela primeira fase da Copa do Nordeste, e precisou passar por cirurgia na face. Recuperado, Jackson está cada vez mais perto do retorno.

Além de Arthur Caíke, Roger tem mais retornos para montar o time que encara o Flu. Fora da partida contra o São Paulo, Gilberto e Shaylon estão à disposição do treinador.

Nesta sexta-feira, apenas os jogadores que atuam menos de 45 minutos no Morumbi foram para o campo. O restante do grupo fez um trabalho regenerativo na academia, fisioterapia, piscina aquecida, além de tratamento nos barris de gelo.

Nesse sábado (25), o elenco volta aos treinos e Roger Machado comanda a última atividade antes da partida. O treinador deixou aberta a possibilidade de poupar alguns atletas, já que na quarta-feira (29) o tricolor tem uma decisão com o São Paulo, no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil.