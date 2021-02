Arthur coça o saco e depois cheira mão ao vivo no Mais Você; veja memes

O principal assunto do Mais Você, que recebeu o rejeitado Nego Di nesta quarta-feira (17), era o Big Brother Brasil 21. Para contextualizar um pouco o assunto, Ana Maria Braga pediu que mostrassem um pouco como estava a casa ao vivo naquele momento. O problema é que a câmera captou um momento íntimo de um brother.

Arthur estava deitado tranquilo na rede e resolveu coçar a região íntima, algo comum para os homens. Após se aliviar, levou a mão ao rosto para conferir se estava tudo nos conformes com o cheiro lá de baixo. A cena foi exibida ao vivo e em TV aberta para milhões de Brasileiros.

Imediatamente a furunfada nada discreta do brother virou assunto nas redes sociais. Até o perfil oficial do crossfiteiro no Twitter riu da situação. Confira os melhores memes: