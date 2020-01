Arthur Rezende comemora estreia e diz que Bahia mereceu vencer

A primeira experiência do time de aspirantes diante da torcida do Bahia no Campeonato Baiano foi positiva. Na tarde deste domingo (26), o Tricolor bateu o Vitória da Conquista por 2x0 e conquistou o primeiro triunfo na temporada 2020.

Estreante do dia, o meia Arthur Rezende comemorou o resultado. Para ele, o time conseguiu controlar bem o jogo para construir o resultado.

"Estreia importante, estrear com os três pontos é ainda mais importante. O nosso time fez um bom jogo, controlamos a partida. Sentimos um pouco no segundo tempo, mas isso é normal", disse o meia.

Depois de receber elogios de Roger e passar um período de treinos com o a equipe principal, Arthur afirmou que jogará no time que o Bahia precisar, mas não escondeu que deseja disputar competições mais importantes que o estadual.

"Eu fui contratado pelo Bahia, se estiver jogando no time A ou B ou vou dar sempre o meu melhor. Claro que a gente quer estar jogando uma Sul-Americana, uma Copa do Nordeste, mas o que o Bahia achar que a gente deve jogar vamos estar fazendo o melhor", disse ele.

Outro que deixou o campo de Pituaçu com um largo sorriso foi o atacante Gustavo. Autor de um gol na partida, ele ainda criou boas oportunidades para o Tricolor. "Hoje a gente conseguiu se impor, com trabalho bom. No primeiro jogo não fomos bem. Agora, conseguimos nos impor. O triunfo foi merecido", analisou o camisa 7.

O time de aspirantes do Bahia volta aos gramados na quarta-feira (29), quando visita o Bahia de Feira, às 21h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Um dia antes, na terça-feira (28), a equipe principal recebe o Imperatriz, às 20h, no estádio de Pituaçu, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.